"Не лезьте с советами": бежавший в США внук Пугачевой набросился на критиков

"Не лезьте с советами": бежавший в США внук Пугачевой набросился на критиков
Фото: t.me/EGonline
Пресняков не терпит комментариев и замечаний в свой адрес

32-летний Никита Пресняков практически целый год живет в Соединенных Штатах, самостоятельно зарабатывая средства на жизнь. Сложилось так, что музыкант не реагирует на колкости публики в своей адрес – однако до определенных пор.

Временами артист веселит подписчиков в социальных сетях, пытаясь что-то делать на темы, не связанные с общественной и политической тематикой в России и за ее пределами.

На этот раз Никита решил похвастаться своими умениями варить пельмени – заранее предупредив, что не собирается выслушивать замечания в свой адрес и читать комментарии под постом на эту тему. Впрочем, все сводится к перекладыванию готовых пельменей из кастрюли в тарелку. Делается все это с такой величайшей осторожностью, словно Никита на одном пальце несет поднос с лобстером на стол.

Однако и тут, проникновенно добавляет Пресняков, свои правила: нужно это делать "только таким образом",

"Даже не советуйте мне ничего! Не нужны мне ваши советы! Я прекрасно справляюсь сам, – заявил внук Пугачевой, перекладывая пельмени.

Ранее мы писали, как Кристина Орбакайте взбесила россиян публикациями отдыха за границей – некоторые и вовсе рекомендовали блондинке не возвращаться в Россию.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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