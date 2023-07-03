"Давно совесть продана": Орбакайте просят не возвращаться в Россию

"Давно совесть продана": Орбакайте просят не возвращаться в Россию
Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Дочь Примадонны вывела соотечественников из себя рассказами о роскошном отдыхе за границей

Наследница Примадонны недавно решила поведать обо всех радостях жизни. По Сети гуляет видео, на котором Кристина Орбакайте делится на фоне красивого природного пейзажа маленькими радостями – съездила с детьми во Францию, теперь отдыхает с ними в Италии.

У семейства Кристины в этом году каникулы в Европе. Собрала своих детей, чтобы съездить на совместный отдых.

"Мы вместе, с любовью к вам, – сообщила Кристина, обращаясь к публике.

Впрочем, собрать всех не удалось – небезызвестная мама Кристины находится вместе с супругом-иноагентом в Израиле. Последний пытается обеспечить возлюбленную за счет мировых турне со своими номерами. А сын Никита Пресняков давно укатил в Штаты, где пытается реализовать себя в качестве клипмейкера. 

Люди же высказали в комментариях все, что можно – отдых Кристины в Италии, который могут себе позволить единицы, вывел комментаторов из себя. Некоторые призвали Орбакайте к стыду и совести, кое-кто и вовсе обвинил 52-летнюю исполнительницу в лицемерии, передает "Царьград". Остальные и вовсе желают наследнице Примадонны навсегда забыть о родной стране и не возвращаться в Россию.

"Давно у таких совесть продана", – пишет негодующий пользователь.

Другие злорадно усмехаются: мол, после итальянских каникул деньги у Орбакайте непременно закончатся, и придется ехать назад в Россию, чтобы перебиваться концертами. 

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
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