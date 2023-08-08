"Я тебя проткну!": Павел Воля набросился на Даву из-за ревности к жене

"Я тебя проткну!": Павел Воля набросился на Даву из-за ревности к жене
Павел Воля. Фото: t.me/vnimanie_pro
Такой ярости от шоумена никто не ждал

Блогер Давид Манукян неоднократно встречался на съемках с Ляйсан Утяшевой, которая давно замужем за Павлом Воли. Правда, первый перегибал палку и все признавался гимнастке в самых глубоких сердечных чувствах, что явно не понравилось Павлу.

В социальные сети слили ролик, на котором экс-возлюбленный Ольги Бузовой вновь признается в любви к чужой жене – прямо на кулинарном шоу, которая Ляйсан ведет вместе с супругом. Впрочем, сама Утяшева только посмеялась, не став ничего воспринимать всерьез.

А вот Воля припомнил, как Дава позволял себе подобные выходки на телеканале ТНТ. Резидент "Камеди" потребовал от гостя оставить такие "признания", даже если они призваны исключительно насмешить кого-то. Манукян, сделав круглые глаза, все силился узнать причину такой резкости со стороны Павла. Однако тот остался непреклонен и повторил, что говорить нужно, а что – нет.

"Хватит подкатывать к моей жене! Что непонятного?!" – обращался юморист.

Впрочем, все прошло на легком и непринужденном уровне – участники вовсю повеселились. А затем Воля и вовсе осмелел, решив вызывать красавчика на четырнадцать лет младше себя на дуэль – даже в шутку пообещал Даве сокрушительное поражение.

"Я тебя проткну!" – взъярился Павел.

А ранее Ляйсан высказалась психологу о довольно необычной проблеме в браке с Павлом.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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