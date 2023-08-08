Странная проблема в браке с Волей вынудила Утяшеву обратиться к психологу

Теледива откровенно рассказала об отношениях с мужем

Брак гимнастки и комика считается одним из самых крепких в мире отечественного шоу-бизнеса. Россияне не раз слушали, как прямо со сцены Павел Воля признавался в любви своей жене. Да, и Ляйсан Утяшева не скупится на трогательные слова в адрес мужа.

Супруги редко раскрывают подробности своей личной жизни. Так что, сложно догадаться, что происходит за закрытыми дверями их дома. Кажется, будто там царит гармония, а звездное семейство редко сталкивается с трудностями. Но, по мнению спортсменки, одна проблема в ее браке есть. И она довольно странная.

Недавно Ляйсан Утяшева взяла интервью у знаменитого психолога Марка Бартона. Обсуждение семейных отношений вынудило теледиву обратиться к специалисту с вопросом по поводу ее странной проблемы. Звезда призналась, что за 10 лет совместной жизни она ни разу не ругалась с Павлом Волей, а потом уточнила – нормально ли это?

"Я не факт, что психически здорова", – с иронией уточнила спортсменка.

По словам психолога, действительно существуют семьи, которым удается избегать конфликтов. Это говорит о хорошем психическом здоровье супругов. К тому же, отметил Марк Бартон, если никого из них это не беспокоит, то проблемы в сложившейся ситуации нет.

Ранее "Утро.ру" писало о том, какой неожиданный ультиматум Ирины Винер перевернул жизнь Ляйсан Утяшевой и Павла Воли.