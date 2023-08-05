Как неожиданный ультиматум Винер перевернул жизнь Утяшевой и Воли

Как неожиданный ультиматум Винер перевернул жизнь Утяшевой и Воли
Ирина Винер. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Тренер удивила пару возлюбленных

Некоторое время назад тренер по художественной гимнастике Ирина Винер призналась журналистам, что принимала решение за своих учениц даже тогда, когда это не касалось спортивной арены. Более того, себя она называла даже их "мамкой", которая жестко критиковала тех кавалеров, которые были ей не по нраву.

Избранника, например, Амины Зариповой, тренер невзлюбила с первого взгляда. А вот с возлюбленным Ляйсан Утяшевой ситуация сложилась диаметрально противоположная.

Ирина Винер скомандовала Павлу Воле взять свою подопечную в жены. Это, якобы, должно лучше всего на свете свидетельствовать о серьезности его намерений. Особенно в тот тяжелый период, который пришелся на долю Ляйсан Утяшевой: у девушки только что умерла мать.

"Женись, потом поговорим", – прозвучал неожиданный ультиматум.

Сказано – сделано. Прошло совсем немного времени и Ирина Винер стала почетной гостьей на празднике Ляйсан Утяшевой и Павла Воли, который положил начало их семье.

К слову, в ноябре 2023 года, пара отметит 11-летие совместной жизни. У них подрастают двое детей, а свое свободное время они тратят на телевизионные проекты. О том, чтобы попасть в "Звезды в Дубае", некоторые буквально умоляют. Как, например, Даня Милохин.

Источник: Россия 1, шоу "МАЛАХОВ" ✓ Надежный источник
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