"Пожалуйста, возьмите меня": голодающий Милохин взмолился о прощении

Сломавший свою жизнь блогер хочет все исправить

"Что имеем – не храним, потерявши – плачем", – фраза, которая как нельзя лучше описывает Даню Милохина. Блогер, который раньше был вхож в дома российских знаменитостей, а также блистал на Первом канале, из-за своей беспечности потерял все.

"Зарабатываю ноль, реально ноль. Я не откладывал никогда, всегда тратил. Я все вложил в себя", – плакался сбежавший из России. И, судя по его остальным откровениям, под "вкладом в себя" он имел покупку баснословно дорогих кроссовок, а также автомобиля.



К большому удивлению юноши, его денежный поток внезапно прекратился: виноват в этом и срыв съемок "Ледникового периода", когда Даня Милохин просто сбежал за границу, и его исполнение гимна Украины. Так что теперь вряд ли хоть кто-то захочет связываться с ненадежным, а к тому же вспыльчивым юношей.

Ну а пока голодающий без работы Милохин сидит на шее у друзей. И, к слову, вполне успешно: один одиозный певец и вовсе свозил его на отдых в Таиланд. Правда насколько еще хватит этого дружеского терпения – одному Богу известно.

Именно поэтому Даня Милохин уже начинает прощупывать почту: то скажет, что готов вернуться, то – расскажет о своих страхах быть "уничтоженным". На днях вот и вовсе взмолился о прощении в своем блоге: обратился к подписчикам, чтобы те оборвали социальные сети проекта "Выжить в Дубае".

"Я очень хочу туда попасть. Давайте как-то продвинем это. Я здесь, я в Дубае. Пожалуйста, возьмите меня, готов работать!", – порвал оскандалившийся Даниил рубаху на груди.

Ну а пока о возможном возвращении Милохина на Родину никто даже не размышляет. Общественность сейчас больше волнует то, как может Чулпан Хаатова заслужить прощение и что должна сделать Елена Исинбаева, чтобы избежать народного гнева.

