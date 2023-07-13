Хаматовой предложили вариант возвращения в Россию

Выполнение некоторых действий поможет артистке

Не проходит ни дня, чтобы что-то из звезд, оставшихся после начала СВО в России, не высказался о тех, кто поспешно сбежал за границу. Теперь вот настало время для Эдгарда Запашного поделиться мнением об эмигрантах, в том числе и о Чулпан Хаматовой.

По мнению дрессировщика, артисты, если они действительно хотят вернуться в Россию, должны сделать доброе дело, посетив новые российские регионы.



Предложил Эдгард Запашный и вариант возвращения в Россию для Чулпан Хаматовой. По мнению мужчины, она должна поехать, условно, в Мариупольскую филармонию, чтобы своими руками перерезать ленту, символизирующую ее открытие. Ну а другая лента, уже георгиевская, должна быть приколота на грудь артистки.

"Если ее там, на месте, простят и мы оттуда получим сигнал, мол, да, русское всепрощение распространилось и на Хаматову, тогда уже на полном серьезе можно будет снять с нее всякие статусы", – заявил дрессировщик.

Лишь в таком случае, по словам дрессировщика, Чулпан Хаматовой позволят остаться и начать проявлять себя. Сравнил эту проверку Запашный с экзаменом, через который, по его мнению, нужно пропускать всех, кто захочет получить прощение.

К слову, сама Хаматова совсем недавно высказалась о своем возможном возвращении. В Россию, поделилась она, сможет приехать в любой момент, однако не хочет. Были, утверждает она, и те, кто предложили ей вернуться и готовы были обеспечить "гарантии безопасности", однако на это предложение она ответила гордым отказом.

