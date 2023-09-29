Поклонник побил SHAMANа на концерте

Певец шокировал фанатов

Популярный российский автор и исполнитель песен SHAMAN попал в неприятную ситуацию в Ярославле. Музыкант шокировал своих фанатов на концерте, совершив необычный поступок.

Ярослав Дронов является одним из самых высокооплачиваемых звезд отечественной эстрады. Он активно гастролирует по стране, в том числе, посещает новые регионы России.

Сегодня SHAMAN пользуется огромной поддержкой со стороны более именитых коллег – его уважают Сергей Лазарев, Лариса Долина, Григорий Лепс, Александр Маршал и другие, – а миллионы простых людей любят артиста за патриотическую позицию и невероятные вокальные данные.

Однако на концерте в Ярославле случилась довольно забавная история. Поклонник певца побил его как раз по вокальным данным. Он принял участие в музыкальном конкурсе, организованном артистом для своих фанатов.

Зритель настолько хорошо исполнил песню "Улетай на крыльях ветра", что SHAMAN был вынужден признать его мастерство. Исполнитель даже поклонился своему талантливому фанату.

"Весь зал аплодирует вам", – обратился SHAMAN к ярославцу.

К слову, у певца есть не только поклонники, но и критики. Так, на днях известный российский поэт Владимир Ильичев жестко унизил Ярослава Дронова и отказался с ним работать. Он заявил, мол SHAMAN является политическим пиар-проектом.