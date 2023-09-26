Хакеры постарались: SHAMAN запел в эфире украинского ТВ

Хакеры постарались: SHAMAN запел в эфире украинского ТВ
SHAMAN. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Возмущению местных жителей не было предела

На одном из украинских телеканалов внезапно зазвучал SHAMAN – как пишут медиа, хакеры взломали ТВ и "запустили" в нем неприятную для многих жителей Незалежной российскую знаменитость.

Загадочный инцидент попал на видеокамеры. При трансляции выпуска новостей на местном телевидении вдруг пропал звук, и в эфире появился Ярослав Дронов, качающий толпу со своим хитом "Я русский".

Зрительница, которая снимала все на камеру, была возмущена, заявив, что власти даже не могут защитить украинское телевидение.

"Это что такое? SHAMAN на нашем телевидении", – возмущается украинка.

Впрочем, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", музыка играла недолго – около десяти секунд. Другой вопрос, как женщина могла "подгадать" с записью ролика и самим инцидентом.

А ранее исполнительница Диана Анкудинова выдала в интервью Ксении Собчак любопытную версию развития творческого и массового успеха Ярослава Дронова.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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