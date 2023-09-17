Почему SHAMAN не попал под мобилизацию: раскрыта причина

Все дело в профессиональном пути знаменитости

Артист Ярослав Дронов, более известный по псевдониму SHAMAN, получил славу благодаря своему патриотическому творчеству. Артист поет о достоинствах быть русским, а также посвящает песни бойцам СВО, вроде композиции "Мой бой". Однако такая резкая популярность близка не всем, некотрые люди критикуют его за то, что патриотом он себя показывает только на сцене.

На этом фоне в соцсетях публика стала возмущаться, требуя, чтобы певец отправился в Донбасс или пошел в армию, где показал бы свой патриотизм на деле. Некоторых и вовсе возмущает, что Ярослав не попал под мобилизацию в прошлом году. Сам артист никак не реагировал на подобные выпады.

Тем не менее, журналисты выяснили, почему SHAMAN не попал под мобилизационный призыв. Они внимательно изучили биографию артиста и установили, что в армии Дронов не служил.

Сначала он отучился в Новомосковске, затем поступил в Гнесинку – это дало ему отсрочку от службы. После окончания учебного заведения Ярославу было уже 25 лет, он стал активно строить карьеру певца и музыканта. Представители артиста ни разу не подтверждали, что за этот период он успел отслужить в армии.

В августе этого года были изменены правила призыва на срочную службу – предельный возраст увеличили до 30 лет. Но и это никак не коснулось SHAMAN, которому в прошлом году исполнился 31 год.

"Шансов оказаться в зоне СВО в качестве мобилизованного у SHAMANа крайне мало – туда направляются в первую очередь мужчины с боевым опытом и те, кто уже был в армии", – пишут журналисты.

Ранее артист принял решение снова отправиться на фронт со своими композициями.