Грандиозный скандал: россиян погнали из Грузии из-за песни SHAMAN

Грандиозный скандал: россиян погнали из Грузии из-за песни SHAMAN
Фото: соцсети
Местное население в возмущении

В социальных сетях распространился ролик, на котором, как утверждается, беглые россияне танцуют под песню SHAMAN "Я русский". Действие происходит в Тбилиси. После того, как произошедшее стало достоянием общественности, разразился грандиозный скандал.

На кадрах люди славянской внешности громко подпевают и подпрыгивают под композицию. Еще несколько человек снимают происходящее. В действительности ли все происходит в Грузии по видео установить практически невозможно, однако местные активисты выяснили, что случилось на пешеходной улице Шардени.

"Не хотелось в это верить", – возмущаются грузины в соцсетях.

По данным местных СМИ, теперь россиян решили погнать из Грузии на фоне скандала. Грузин возмущает, что люди исполняют песни, которые в России стали лозунгом СВО. По их мнению, нужно отправить этих людей обратно на родину после подобных выходок.

Тем не менее, релоканты пытаются оправдываться – они говорят, что на видео на самом деле не сбежавшие из России люди, а простые туристы, которые, в отличие от них, могут поддерживать происходящее на Украине. Другие пытаются доказать, что на самом деле видео под песню SHAMAN – лишь монтаж.

Ранее россиянам в Грузии запретили участвовать в крупном фестивале. Под раздачу попали и граждане Белоруссии.

Источник: Утро.ру
По теме

В США пообещали ответ Москве за высылку своих дипломатов

Вашингтон возмущен выдворением своих сотрудников

Байден попытался публично унизить Россию

Президент США заявил, что "Китай не очень-то уважает соседей"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей