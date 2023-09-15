Грандиозный скандал: россиян погнали из Грузии из-за песни SHAMAN

Местное население в возмущении

В социальных сетях распространился ролик, на котором, как утверждается, беглые россияне танцуют под песню SHAMAN "Я русский". Действие происходит в Тбилиси. После того, как произошедшее стало достоянием общественности, разразился грандиозный скандал.

На кадрах люди славянской внешности громко подпевают и подпрыгивают под композицию. Еще несколько человек снимают происходящее. В действительности ли все происходит в Грузии по видео установить практически невозможно, однако местные активисты выяснили, что случилось на пешеходной улице Шардени.

"Не хотелось в это верить", – возмущаются грузины в соцсетях.

По данным местных СМИ, теперь россиян решили погнать из Грузии на фоне скандала. Грузин возмущает, что люди исполняют песни, которые в России стали лозунгом СВО. По их мнению, нужно отправить этих людей обратно на родину после подобных выходок.

Тем не менее, релоканты пытаются оправдываться – они говорят, что на видео на самом деле не сбежавшие из России люди, а простые туристы, которые, в отличие от них, могут поддерживать происходящее на Украине. Другие пытаются доказать, что на самом деле видео под песню SHAMAN – лишь монтаж.

Ранее россиянам в Грузии запретили участвовать в крупном фестивале. Под раздачу попали и граждане Белоруссии.