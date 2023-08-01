Швыряли камни и бутылки: в Грузии атаковали автобус с русскими туристами

Грузины были против проезда автобуса в Тбилиси

В Грузии граждане устроили протесты из-за прибытия в Батуми круизного лайнера с российскими туристами и артистами. Екатеринбуржец Григорий, который оказался в гуще событий, рассказал о случившемся журналистам. По его словам, автобус с россиянами два часа не мог сдвинуться с места из-за хаоса, который творился вокруг.

Когда автобус с россиянами тронулся, несколько особенно буйных граждан Грузии выбежали вперед, минуя полицейских, и начали закидывать автобус камнями.



"Когда бутылка прилетела в стекло около ребенка, было, конечно, страшно... Началась какая-то паника в автобусе", – рассказал Григорий.

Григорий купил путевку в круиз на лайнере "Астория Гранде" со своими родными. На борту были десятки других россиян, а также некоторые знаменитости, среди которых был Митя Фомин, Дмитрий Колдун и другие. Корабль следовал из Сочи через Грузию и Турцию обратно в Сочи.

В результате двое россиян отказались от путешествия и были доставлены обратно на корабль. Остальные все же решились на экскурсию по Тбилиси. Сам Григорий уверен, что акция протеста была проплачена политическими заказчиками, а сами местные очень дружелюбно относятся к россиянам.