В Грузии дали подлую пощечину россиянам

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Ситуация на территории постсоветского пространства оставляет желать лучшего. Многие некогда братские республики с воодушевлением реагируют на западную пропаганду и отворачиваются от нашей страны. Весьма активно на этом поприще действует Грузия. На территории этой страны нанесли новое оскорбление Российской Федерации.
Так, организаторы крупного фестиваля рекламы отчего-то посчитали уместным запретить россиянам и белорусам участвовать в мероприятии. Такая подлая пощечина вызвала справедливое негодование у общественности.
Речь идет о международном рекламном мероприятии Ad Black Sea 2023. Фестиваль проходит в популярном курортном городе Батуми. Однако граждане России и Белоруссии не смогут в нем поучаствовать, о чем сообщили организаторы фестиваля, а власти страны никак не отреагировали на явное проявление русофобии.
"Это касается как представителей компаний, так и отдельных лиц", – объявили в администрации фестиваля.
Это мероприятие организовано для общения представителей рекламной сферы. Там участники будут обмениваться опытом и искать вдохновение на новые идеи.
К слову, недавно с хамским заявлением в адрес России выступили в Японии.
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