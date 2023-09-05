Узбекистан нанес неожиданный удар по России

Узбекистан нанес неожиданный удар по России
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Отток мигрантов из страны может серьезно усилиться

Две крупнейших платежных сервиса Узбекистана Pay Way и Oson приостановили все международные операции по указанию Центрального банка республики. Подобное решение стало неожиданным ударом по России, поскольку в перспективе может привести к серьезному оттоку трудовых мигрантов из страны.

Сервисы после ухода из РФ системы SWIFT, а также Visa и MasterCard стали основными способами вывода денег в Узбекистан для трудящихся на российской территории. На фоне падения курса рубля многим выходцам СНГ стало невыгодно продолжать работать в России, поэтому начал фиксироваться отток мигрантов. Дополнительно эта тенденция рискует усилиться из-за прекращения международных транзакций с помощью Pay Way и Oson.

Обе компании сообщили, что с 5 сентября приостанавливаются переводы между странами, а также не будет работать оплата зарубежных сервисов. При этом они утверждают, что все может восстановиться в обозримой перспективе.

"По распоряжению ЦБ Узбекистана мы временно отключили все международные переводы. Мы ведем конструктивный диалог с регулятором и постараемся, чтобы переводы возобновились в кратчайший срок", – сообщают в Pay Way.

Платежи внутри республики через платежные системы продолжат работать без ограничений. 

Ранее российские рестораторы пожаловались, что из-за оттока трудовых мигрантов возникла острая нехватка рабочей силы, сообщает телеканал "360". Они жалуются на дефицит кадров в 20-30% и признаются, что такого "еще никогда не было". 

Источник: Pay Way ✓ Надежный источник

Суровикин нашелся: опубликовано фото генерала в гражданском с женой

Об его исчезновении ходило немало слухов

Массовая мобилизация в сентябре: военный эксперт дал оценку

В Сети много противоречивой информации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей