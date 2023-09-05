Узбекистан нанес неожиданный удар по России

Отток мигрантов из страны может серьезно усилиться

Две крупнейших платежных сервиса Узбекистана Pay Way и Oson приостановили все международные операции по указанию Центрального банка республики. Подобное решение стало неожиданным ударом по России, поскольку в перспективе может привести к серьезному оттоку трудовых мигрантов из страны.

Сервисы после ухода из РФ системы SWIFT, а также Visa и MasterCard стали основными способами вывода денег в Узбекистан для трудящихся на российской территории. На фоне падения курса рубля многим выходцам СНГ стало невыгодно продолжать работать в России, поэтому начал фиксироваться отток мигрантов. Дополнительно эта тенденция рискует усилиться из-за прекращения международных транзакций с помощью Pay Way и Oson.

Обе компании сообщили, что с 5 сентября приостанавливаются переводы между странами, а также не будет работать оплата зарубежных сервисов. При этом они утверждают, что все может восстановиться в обозримой перспективе.

"По распоряжению ЦБ Узбекистана мы временно отключили все международные переводы. Мы ведем конструктивный диалог с регулятором и постараемся, чтобы переводы возобновились в кратчайший срок", – сообщают в Pay Way.

Платежи внутри республики через платежные системы продолжат работать без ограничений.

Ранее российские рестораторы пожаловались, что из-за оттока трудовых мигрантов возникла острая нехватка рабочей силы, сообщает телеканал "360". Они жалуются на дефицит кадров в 20-30% и признаются, что такого "еще никогда не было".