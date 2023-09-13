С 13 сентября: Эстония нанесла удар по россиянам

С 13 сентября: Эстония нанесла удар по россиянам
Фото: www.unsplash.com
Таллин с готовностью выполнил предписание Евросоюза

Ужесточение санкционного режима со стороны европейских государств и доведение его до абсурда стало самой обсуждаемой темой последних дней. Как и следовало ожидать, славящаяся русофобской политикой Эстония с радостью нанесла новый удар по жителям нашей страны.

Так, стало известно, что уже с сегодняшнего дня, 13 сентября, таллинская администрация вводит запрет на въезд на территорию страны автомобилей, на которых красуются российские номера. Об этом сообщает информационный ресурс "Общественная служба новостей".

В эстонском МВД подчеркнули, что такими действиями Таллин реализует выдвинутые экспертами Еврокомиссии 8 сентября новые рекомендации по применению санкционных ограничений.

К слову, ранее официальный представитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны Мария Захарова назвала расизмом запрет россиянам ввозить личные вещи в ЕС. Такую информацию публикует интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Любопытно, что Еврокомиссия также решила немного смягчить категоричные требования к изъятию у россиян личных вещей и машин.

Источник: МВД Эстонии ✓ Надежный источник

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