Таллин с готовностью выполнил предписание Евросоюза

Ужесточение санкционного режима со стороны европейских государств и доведение его до абсурда стало самой обсуждаемой темой последних дней. Как и следовало ожидать, славящаяся русофобской политикой Эстония с радостью нанесла новый удар по жителям нашей страны.



Так, стало известно, что уже с сегодняшнего дня, 13 сентября, таллинская администрация вводит запрет на въезд на территорию страны автомобилей, на которых красуются российские номера. Об этом сообщает информационный ресурс "Общественная служба новостей".



В эстонском МВД подчеркнули, что такими действиями Таллин реализует выдвинутые экспертами Еврокомиссии 8 сентября новые рекомендации по применению санкционных ограничений.



К слову, ранее официальный представитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны Мария Захарова назвала расизмом запрет россиянам ввозить личные вещи в ЕС. Такую информацию публикует интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Любопытно, что Еврокомиссия также решила немного смягчить категоричные требования к изъятию у россиян личных вещей и машин.

