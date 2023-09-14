Токио усердно выполняет установки Запада

Как это часто бывает в мировой истории, небольшие государства объединяются вокруг главных игроков международной арены. Япония никогда не питала особой любви к нашей стране, поэтому с готовностью присоединилась к антироссийскому блоку во главе с США. На этом фоне Токио не прекращает дерзкие заявления в адрес Москвы.



Так, новая руководительница японского МИД Ёко Камикава нагло заявила, что местные власти намерены продолжить санкции против России, несмотря на то, что государства являются соседями и имеют серьезные экономические связи. Такую информацию публикует интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Впрочем, шеф японской дипломатии добавила, что в любых вопросах Токио будет защищать собственные национальные интересы. Если очень потребуется, то некоторое сотрудничество с Москвой продолжится. Например, японцы весьма заинтересованы в рыболовстве, ради собственной выгоды они будут готовы немного задвинуть санкции.



Кроме того, руководительница японского МИД объявила, что Токио надеется на заключение мирного договора с Москвой, передает информационный ресурс "Свободная пресса".



Как поясняет интернет-издание URA.RU, японцы очень хотят решить спор по Курилам. Но, как бы там ни было, рассчитывать на отмену санкций со стороны Токио Москве не стоит.



К слову, ранее стало известно, что Япония забилась в истерике из-за одного решения России.

