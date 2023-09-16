Польша подло ударила по россиянам

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В своем стремлении насолить России и россиянам европейские политики готовы идти на любые ухищрения. Недавно в Евросоюзе выступили со скандальной рекомендацией запретить россиянам въезжать на территорию стран еврообъединения на машинах с российскими номерами. Как и следовало ожидать, Польша с большим воодушевлением поддержала эту инициативу.
Страна, которая когда-то имела весьма тесные связи с Россией, теперь уверено лидирует среди прочих русофобов. Подлый удар по российским гражданам возмутил общественность. Но, как бы там ни было, теперь въехать на территорию Польши на машине с российскими номерами не получится.
Сейчас наши туристы и так изыскивают различные возможности, чтобы прогуляться по европейским городам. Однако засевшие в правительствах Евросоюза политики-русофобы готовы на все, чтобы подпортить нашим гражданам жизнь. О решении Варшавы ввести данные запрет с радостью сообщил руководитель местного МВД Мариуш Каминьский.
Высокопоставленный поляк подчеркнул, что данное решение принято во исполнение рекомендаций Европейской комиссии. Ограничения начнут действовать с наступлением завтрашнего дня, 17 сентября.
Напомним, ранее решение о таком же ударе по жителям нашей страны приняли власти Эстонии.
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