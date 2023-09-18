В Америке продолжают обвинять во всем нашу страну

В последнее время уже никого не удивляет тот факт, что западные страны ищут причину своих невзгод за рубежом. Россия стала идеальным "козлом отпущения" – все проблемы американцев и европейцев стараются повесить именно на нас. Сейчас в США активно обсуждают так называемый бензиновый маневр Москвы, который серьезно ударит по американцам.



Так, западных аналитиков очень тревожит стремительный рост цен на бензин в США. При этом эксперты отмечают, что такая ситуация во многом сложилась из-за России. В США грешат на решение стран ОПЕК сократить добычу нефти, что сказалось на ценах на бензин, отмечает информационный ресурс "Свободная пресса".



Финансовый журналист Чарльз Пейн подчеркнул, что заметный рост цен на топливо станет серьезным ударом для администрации американского лидера Джо Байдена. Аналитик уверен, что уже в следующем году ситуация с бензином станет новой головной болью американского главнокомандующего, передает телеканал RT.

"Это провальная (энергетическая. – прим. ред.) политика Байдена, и это ее последствия. Мы знаем, что сделала ОПЕК, сделала Россия", – размышляет аналитик.

Тем временем, западные страны продолжают наносить удары по россиянам. Недавно стало известно о подлом шаге Варшавы.

