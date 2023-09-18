МИД призвал россиян забыть о поездках в Европу

МИД призвал россиян забыть о поездках в Европу
Сергей Лавров. Фото: Petrov Sergey/www.globallookpress.com
Чтобы не унижаться и не бояться за жизнь

Министерство иностранных дел России расценивает разъяснение Европейской комиссии по возможности изъятия "подсанкционных товаров", в которые могут входить личные вещи, как откровенное провоцирование Евросоюза на усиление дискриминации в отношении россиян.

Внешнеполитическое ведомство призывает граждан России детально взвешивать риски при планировании путешествий и поездок на территории недружественных государств. В МИД уточнили, что россиянам необходимо проявлять осторожность и бдительность.

Ранее Еврокомиссия решила смягчить запрет на ввоз россиянами личных вещей. По мнению Москвы, тем самым ЕК вносит "правовую неопределенность" и толкает государства из ЕС на провоцирование граждан РФ.

Летом 2023 года некоторые граждане России при пересечении границы ФРГ столкнулись с арестами своих авто при прохождении таможни. Берлин ссылается на запрет ввоза автомобилей с российскими номерами в рамках введенного против РФ эмбарго.

Ситуация в сентябре вызвала широкое обсуждение в российских медиа после всплывшего разъяснения некоего еврочиновника, на которое ныне ссылаются таможенные службы стран Евросоюза – представитель ЕС ранее заявил, что у российских граждан могут изъять при пересечении границы смартфоны, драгоценности и ноутбуки, косметику, чемоданы и предметы личной принадлежности в рамках действующих санкций. Поездки россиян в Европу крайне рискованны.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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