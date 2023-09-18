Журналисты обратили внимание на полки, переполненные товарами

Полтора года назад кукловоды преступного киевского режима развязали против России настоящую санкционную войну. Под жестким давлением США, Канады, Великобритании, членов Евросоюза и других стран оказались практически все сферы жизни. Однако со временем власти смогли нивелировать последствия западных ограничений.

Конечно, санкции все еще ощущаются, однако желаемого результата Запад не добился. Отечественные магазины сегодня изобилуют необходимыми товарами, что отмечают не только сами россияне, но и иностранцы. Так, поляки оказались шокированы российскими магазинами.

Журналисты польского издания O2.pl посмотрели в социальных сетях ролик, на котором россиянка выбирает продукты в супермаркете. Они были удивлены тем, что на полках располагается огромное количество товаров, уточняет портал URA.RU.

Поляки подчеркнули, что Россия сегодня успешно справляется с санкциями, отмечает "Радио 1".

По данным издания "Свободная пресса", авторы статьи также обратили внимание на "процветающие" не только магазины, но и рестораны.

"Магазины полны и цены вовсе не такие страшные, как может показаться", – отметили польские журналисты.

Кроме того, они подчеркнули, что далеко не все западные бренды согласились покинуть России. Однако ушедшим компаниям в нашей стране быстро нашли аналоги, заключили авторы статьи.

Кстати, часть санкций со временем может быть отменена. Так, в ООН уже заявили о готовности подключить Россию к SWIFT.