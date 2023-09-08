Однако только для одного банка ради сохранения продовольственных каналов

В ООН выразили готовность выполнить все требования российской стороны для продления зернового соглашения. Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гуттериш обратился в конфиденциальном письме к лидеру российской дипломатии Сергею Лаврову, в котором предлагает Москве достичь двустороннего соглашения.

В частности, Гуттериш указывает, что ООН готова выполнить все условия, на которых ранее настаивала Москва для продолжения действия черноморской инициативы.

Так, генсек ООН готов добиться отмены рестрикций в отношении Россельхозбанка и вернуть его в систему финансовых транзакций SWIFT. Как пишет Bild, Гуттериш также выразил уверенность, что в течении месяца-полутора ООН застрахует российские суда от атак ВСУ в Азовском и Черном морях, для чего привлечет Lloyd.

Наконец, Гуттериш предлагает посодействовать российскому бизнесу по производству удобрений в части оказания помощи по возврату замороженных активов на Западе.

Генсек уверяет в письме, что у ООН уже состоялся диалог на соответствующую тему с представителями Еврокомиссии, а также властями Германии, Бельгии, Испании и Нидерландов для восстановления доступа российских судов с продовольственным сырьем и удобрениями в европейские порты.

Ответа от Москвы пока что не последовало.

До этого в Брюсселе выдвигали условие для РСХБ, на которых европейские страны выражали готовность подключить банк к SWIFT. Тем временем ЕС работает над новыми санкциями против РФ в алмазной отрасли, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".