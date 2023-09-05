Заработало: россиянам сообщили хорошие новости о Visa и Mastercard

Заработало: россиянам сообщили хорошие новости о Visa и Mastercard
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Один банк начал проводить операции

После ухода западных платежных систем из России и отключения от SWIFT россияне столкнулись с трудностями при переводе денег за границу. Особенно было сложно напрямую переправить средства на карты Visa и Mastercard, однако недавно россиянам сообщили хорошие новости – теперь эта операция снова заработала, но с некоторыми нюансами.

Сбербанк объявил, что с карт российской платежной системы "МИР" можно сделать перевод на карты Visa и Mastercard, оформленные в Казахстане. Минимальная сумма составляет 1 000 рублей, но за транзакцию обязательно взымается комиссия в размере 1% от суммы и не менее 30 рублей.

На данный момент Казахстан является единственной страной в списке банка, куда можно переправить деньги на карты западных платежных систем. Для остальных переводы осуществляются в национальных платежных системах. Это касается Армении, Абхазии, Южной Осетии, Таджикистана, Киргизии и Белоруссии.

После ухода Visa и Mastercard из России многие граждане стали оформлять карты за рубежом. Самым популярным направлением стал Казахстан – туроператоры даже организовывали специальные поездки для людей за картами, и услуга была довольно востребованной.

Ранее стало известно, что платежные системы Узбекистана перестали осуществлять международные переводы. Это стало ударом для России, которая в перспективе может потерять много трудовых мигрантов.

Источник: Сбербанк ✓ Надежный источник

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