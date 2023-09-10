В Европе придумали новый способ наказать россиян

В Европе придумали новый способ наказать россиян
IMAGO/Jussi Nukari/www.globallookpress.com
Со своим смартфоном теперь не пропустят никого

Еврокомиссия подтвердила информацию о запрете на въезд в страны ЕС на автомобилях, зарегистрированных в Российской Федерации. Под риском оказалось также личное имущество россиян, которые пересекают границу – смартфоны, драгоценные вещи и ноутбуки. С таким перечнем вещей в пересечении границы будет отказано.

Таким образом действуют санкционные меры в отношении жителей РФ. Въезд в страны ЕС на пассажирских авто Брюсселем будет считаться запретным импортом. Законодатели в Евросоюзе не делают отличий между частным и коммерческим использованием въезжающего транспортного средства.

Летом 2022 года некоторые россияне при посещении ФРГ столкнулись с арестами своих авто при прохождении таможни. Пограничная служба ФРГ подтвердила, что ввоз автомобилей с российскими номерами подпадает под запрет в рамках введенного против Российской Федерации эмбарго. К нему же относится и любая перевозка товаров – как в коммерческих целях, так и для личного пользования.

Представители российской юриспруденции считают ситуацию злоупотреблением либо неверной трактовкой таможенных законов ФРГ в части определения разницы между импортом и пересечением границы на личном авто. Местный закон вводит запрет на импорт и передачу в страны Европы товаров, "производящих существенные доходы для РФ". В таком случае речь идет лишь о продаже товаров.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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