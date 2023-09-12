Финляндия приняла неожиданное решение по россиянам

В Хельсинки не согласны с некоторыми решениями Евросоюза в отношении РФ

Финляндия отказалась от исполнения рекомендации Евросоюза, запрещающей россиянам въезд в страны политического объединения на автомобилях с регистрацией РФ.

В Хельсинки указали, что не собираются отменять разрешение для соседей на въезд в своих автомобилях. При принятии иного решения власти заблаговременно сообщат о своих действиях, заявили в МИД Финляндии.

Напомним, ранее Еврокомиссия выступила с разъяснением, подтвердив, что санкционные меры против РФ, действующие с прошлого года, также распространяются на личный транспорт с российской номерной регистрацией. Фактически речь идет о том, что россияне не могут въехать в страны ЕС на собственных авто в независимости от целей поездок и времени пребывания.

Ряд медиа также писали, что под запретом на перевозку окажутся и личные вещи россиян – включая смартфоны, ноутбуки, шампуни и туалетную бумагу. Позднее Еврокомиссия уточнила, что в воспрепятствовании ввозу личного имущества россиян нет необходимости, однако решение остается компетенцией соответствующих органов каждого европейского государства.