КПП закрыли: россиян лишили возможности заехать в Грузию

Решение носит временный характер

Последние четыре дня россияне не могут заехать на территорию Грузии – все из-за запрета на передвижение по российско-грузинской дороге, в результате которых закрылись контрольно-пропускные пункты на границе между странами. Сейчас там образовалась пробка из полутора тысяч машин, водители которых надеются, что скоро решение будет изменено.

Передвижение по российско-грузинской дороге закрыли временно, опасаясь схода лавины. Людям приходится стоять в автомобильном заторе на морозе и во время снегопада – некоторым даже приходится откапывать автомобили, поскольку за несколько дней их засыпало снегом на 30 см, передает МИР 24. Также некоторые водители понемногу откапывают дорогу.

Отправить спецтехнику пока туда не могут из-за опасных погодных условий. Все ждут, когда закончится снегопад. Тем не менее, сотрудники МЧС уже выехали на место и развернули там мобильные пункты обогрева, где можно зарядить телефон и выпить чай.

Журналисты утверждают, что специалисты противолавинной службы Грузии уже занялись разведкой склонов. По первым итогам, прогнозы положительные – скоро на перевал могут отправить технику для расчистки, поэтому в ближайшее время движение могут восстановить.

Пока дорога из Северной Осетии является единственным способом для россиян напрямую добраться до Грузии. Воздушные варианты подразумевают пересадки в других странах.