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Россиянина можно узнать в толпе из множества национальностей и неважно, где при этом он находится – на родине или за рубежом. Сотрудники туристического агентства рассказали, по каким признакам иностранцы обычно узнают русских граждан.
1. Внешность. Славянское строение лица довольно узнаваемое, поэтому подсознательно русские угадываются с легкостью. Также их отличает стиль одежды, который разнится со скромным выбором жителей Запада, которые мало переживают об общественном мнении.
2. Характер. Русские в толпе выделяются своим серьезным и глубоким взглядом. Они чаще смотрят людям прямо в глаза и меньше разговаривают, пытаясь сперва оценить намерения собеседника.
3. Манера оплаты. Если жителей США и Европы чаевые – это норма, то россиянин может об этом забыть, поскольку эта культура в стране развита слабо.
4. Шоппинг. Россияне уделяют этому очень много времени – они могут потратить целый день только ради походов по магазинам. Иностранцы предпочитают подходходить к этому процессу более сдержанно.
Правда, не на официальном уровне
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