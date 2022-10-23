Почему иностранцы сходу узнают русских за границей: пять признаков

Почему иностранцы сходу узнают русских за границей: пять признаков
Фото: IMAGO/Arnulf Hettrich/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Особенности национальности всегда видны издалека

Россиянина можно узнать в толпе из множества национальностей и неважно, где при этом он находится – на родине или за рубежом. Сотрудники туристического агентства рассказали, по каким признакам иностранцы обычно узнают русских граждан.

1. Внешность. Славянское строение лица довольно узнаваемое, поэтому подсознательно русские угадываются с легкостью. Также их отличает стиль одежды, который разнится со скромным выбором жителей Запада, которые мало переживают об общественном мнении.

2. Характер. Русские в толпе выделяются своим серьезным и глубоким взглядом. Они чаще смотрят людям прямо в глаза и меньше разговаривают, пытаясь сперва оценить намерения собеседника.

3. Манера оплаты. Если жителей США и Европы чаевые – это норма, то россиянин может об этом забыть, поскольку эта культура в стране развита слабо. 

4. Шоппинг. Россияне уделяют этому очень много времени – они могут потратить целый день только ради походов по магазинам. Иностранцы предпочитают подходходить к этому процессу более сдержанно. 

Источник: Рамблер ✓ Надежный источник
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