Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Количество прибывающих в Финляндию россиян стало сильно сокращаться – в последнее время огромных очередей на контрольно-пропускных пунктах не наблюдается, однако вместе с тем возросло число граждан России, которые стали покидать страну. Об этом сообщает телеканал Yle.
На прошлой недел были случаи, когда за сутки число перешедших границу граждан доросло до 8 тысяч. В минувшее воскресенье их было уже около тысячи, а сегодня, 4 октября – 742 человека. Это произошло после того, как в стране ограничили проход россиян через границу.
При этом многие граждане России не задерживаются в Финляндии надолго – многие из них используют страну как временный перевалочный пункт, чтобы оттуда добраться в другие страны. К примеру, в понедельник из страны уехало 2 тысячи человек, из которых около 1,3 тысяч – россияне. Сколько из них отправилось обратно в Россию неизвестно.
Американцы предсказали новую эскалацию в украинском конфликте