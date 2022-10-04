В понедельник из страны выехало более тысячи человек

Количество прибывающих в Финляндию россиян стало сильно сокращаться – в последнее время огромных очередей на контрольно-пропускных пунктах не наблюдается, однако вместе с тем возросло число граждан России, которые стали покидать страну. Об этом сообщает телеканал Yle.

На прошлой недел были случаи, когда за сутки число перешедших границу граждан доросло до 8 тысяч. В минувшее воскресенье их было уже около тысячи, а сегодня, 4 октября – 742 человека. Это произошло после того, как в стране ограничили проход россиян через границу.

При этом многие граждане России не задерживаются в Финляндии надолго – многие из них используют страну как временный перевалочный пункт, чтобы оттуда добраться в другие страны. К примеру, в понедельник из страны уехало 2 тысячи человек, из которых около 1,3 тысяч – россияне. Сколько из них отправилось обратно в Россию неизвестно.