Россияне начали толпами уезжать из Финляндии

Россияне начали толпами уезжать из Финляндии
Фото: unsplash.com
В понедельник из страны выехало более тысячи человек

Количество прибывающих в Финляндию россиян стало сильно сокращаться – в последнее время огромных очередей на контрольно-пропускных пунктах не наблюдается, однако вместе с тем возросло число граждан России, которые стали покидать страну. Об этом сообщает телеканал Yle. 

На прошлой недел были случаи, когда за сутки число перешедших границу граждан доросло до 8 тысяч. В минувшее воскресенье их было уже около тысячи, а сегодня, 4 октября – 742 человека. Это произошло после того, как в стране ограничили проход россиян через границу. 

При этом многие граждане России не задерживаются в Финляндии надолго – многие из них используют страну как временный перевалочный пункт, чтобы оттуда добраться в другие страны. К примеру, в понедельник из страны уехало 2 тысячи человек, из которых около 1,3 тысяч – россияне. Сколько из них отправилось обратно в Россию неизвестно. 

Источник: Yle ✓ Надежный источник
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