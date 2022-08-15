Евросоюз придумал неудачный способ наказать Россию за конфликт на Украине

Призыв на запрет выдачи виз россиянам – не лучший прием для Европы, чтобы наказать Россию и ее президента за спецоперацию на Украине. Предложение не выдерживает никакой критики и лишь подчерквает неспособность Евросоюза причинить больше страданий Кремлю, считает обозреватель The Wall Street Journal Уилльям Наттрасс.

За принятие подобной меры уже высказалась Эстония, Финляндия и Чехия. Последние оправдывают это необходимостью защитить страну от сотрудников российских спецслужб. Также в Праге относятся и к украинским беженцам, считая, что среди них могут оказаться те, кто был прислан со стороны России для шпионажа.

Однако перед запретом на выдачу виз европецы должны ответить на ключевые вопросы: будет ли запрещен въезд также гражданам всех стран, которые ведут войны по всему миру, и как проведут границы общественной вины. Если Европа собирается сохранить приверженность верховенству закона, то эти принципы нужно соблюсти, считает журналист.

"То, что ЕС рассмотрит возможность переложить грехи путинского режима на российскую общественность, в то время как российские государственные энергетические гиганты продолжают загребать европейские миллиарды, является глубоко оскорбительной перспективой", – пишет он.

Наттрасс полагает, что для сохранения режима постоянного введения санкций блок намеревается нанести "дешевый пиар-удар" по российскому президенту, но не предоставлять практическую помощь Украине. При этом вероятный запрет на выдачу виз противоречит западным принципам свободы и терпимости, за которые, по его мнению, сражаются украинцы, передает URA.RU.

