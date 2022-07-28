Нарушая все принятые нормы и законы

Руководитель консульского отдела министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер заявил, что Хельсинки должны разработать способ, который на законодательном уровне запретит гражданам Российской Федерации переходить границы Европейского Союза.

Один из вариантов, на взгляд политика – фактически прекратить выдачу виз для граждан России. Второй – ограничение приема для россиян, которые желают получить визу.

Таннер не стал останавливаться на достигнутом и указал, что европейская сторона может рассмотреть вариант для ограничения въезда: к примеру, выдавать визы лишь тем россиянам, кто отправляется на лечение. А всем гражданам РФ, имеющим визы, нужно аннулировать документы – или, наконец, просто закрыть им пассажирский въезд.

Как пишет "Радио 1", ссылаясь на политэксперта Андрея Суздальцева, таким образом Запад пытается нанести россиянам хоть какой-то ущерб.