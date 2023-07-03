Евросоюз решил снова подключить Россию к SWIFT

Евросоюз решил снова подключить Россию к SWIFT
Фото: Piero Nigro/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Европейцы пошли Москве на уступки

ЕС готов выполнить одно из ключевых условий России для возобновления зерновой сделки – Брюссель согласился подключить страну к SWIFT. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Европецы пошли на уступку в этом вопросе, отметив, что не против, если подсанкционный "Россельхозбанк" создаст дочернюю компанию специально для операций по торговле зерном. Новой организации разрешат проводить международные операции по SWIFT, чтобы "защитить мировые продовольственные рынки". 

Источники утверждают, что такой сценарий воспринимается участниками переговоров как "наименее худший вариант" для того, чтобы Москва согласилась продолжить черноморскую инициативу.Официальные лица говорят, что угрозы России прекратить сделку на этот раз оказались более серьезными, чем во время предыдущих переговоров о продлении, сообщает URA.RU.

Евросоюз не может напрямую подключить "Россельхозбанк" к платежной системе из-за прямой связи организации с российскими властями. Часть политиков опасается, что разрешение позволит России получить больше денег, которые можно будет потратить на военные нужды. Другие представители ЕС подчеркивают, что санкции не касаются сельхозторговли или пищевой продукции.

Источник: Financial Times ✓ Надежный источник
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