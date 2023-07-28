Соратник Кремля просит у союзников помощи

Индия готова рассмотреть возможность по разработке альтернативы в системе обмена межбанковской информацией SWIFT, которая позволит перейти в расчеты в рупиях в межгосударственных торговых расчетах. По информации The Economic Times, таким образом Индия сможет повысить собственную роль в международной финансовой системе.

Нью-Дели уже формирует экспертную комиссию по указанному вопросу, которая в скором времени представит итоги собственной деятельности – для этого кабмин пользуется консультациями ведущих банков Индии.

Как отмечает источник, Нью-Дели нередко обсуждает тему международных торговых расчетов при осуществлении транзакций в двухсторонних контрактах. В частности, правительство Нарендры Моди касается указанного вопроса в торговле с Россией, партнерами по БРИКС и африканскими странами.

Недавно межведомственная группа центрального банка Индии указала, что Нью-Дели вполне способен использовать для реализации собственных целей систему оплаты, где самыми популярными являются UPI, RuPay.

Ранее Центробанк раскрыл собственные планы по поиску и созданию системы, альтернативной SWIFT.