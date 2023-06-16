Центробанк нанес последний удар по SWIFT

Россия сжигает последние мосты с Западом

Центральный банк России уже проводит обсуждение с рядом государств по вопросам интеграции цифровых валюты в обход западной платежной системы SWIFT. С таким заявлением в "Экспофоруме" выступила заместитель руководителя регулятора Ольга Скоробогатова.

В альтернативе, которую ищет ЦБ вместе с остальными странами, подчеркнула Скоробогатова, SWIFT никаким образом не задействован.

Более того, добавила представитель регулятора, к 2026 году расчеты по западным платежным системам Visa и Masterсard в России должны практически полностью исчезнуть. К указанному сроку в стране расчеты будут проходить за счет отечественных платежных "решений".

А в ближайшие пять лет, считает Скоробогатова, международные платежи будут строиться не на каналах SWIFT, а за счет интеграций цифровых валют стран мира.

"Мы здесь бежим очень быстро. Как только примут закон – начнем работать с цифровым рублем на реальных операциях", – высказалась зампред ЦБ.

В Азии же перевод безнала между юрлицами, а также на межгосударственном уровне будет осуществляться без SWIFT. Иран разработал собственную систему SEPAM после санкционного давления. На полный переход в расчетах на новой платежной платформе с Тегераном уйдет порядка шести месяцев.