По SWIFT нанесли серьезный удар

По SWIFT нанесли серьезный удар
Фото: Murat Kocabas/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Сразу несколько компаний от нее отключились

В Азии решили отказаться от платежной системы SWIFT в клиринговых платежах. Глава Азиатского клирингового союза утверждает, что решение уже принято.

Заменить систему SWIFT собираются на иранскую SEPAM, которую разработали в стране из-за введения западных санкций. Компании будут обмениваться с ее помощью внутренними финансовыми сообщениями.

В организации отметили, что для полного перехода на новую систему платежей потребуется примерно шесть месяцев. Во время использования SEPAM они будут платить Ирану за работу системы.

Источник: EADaily ✓ Надежный источник
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