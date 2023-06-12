По SWIFT нанесли серьезный удар

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В Азии решили отказаться от платежной системы SWIFT в клиринговых платежах. Глава Азиатского клирингового союза утверждает, что решение уже принято.
Заменить систему SWIFT собираются на иранскую SEPAM, которую разработали в стране из-за введения западных санкций. Компании будут обмениваться с ее помощью внутренними финансовыми сообщениями.
В организации отметили, что для полного перехода на новую систему платежей потребуется примерно шесть месяцев. Во время использования SEPAM они будут платить Ирану за работу системы.
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