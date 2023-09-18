Развенчан популярный миф о котлетах в микроволновке

Развенчан популярный миф о котлетах в микроволновке
Фото: www.unsplash.com
Россиян перепугали тревожными новостями

В социальных сетях большую популярность получила новость о том, что разогревание некоторых продуктов в микроволновке может привести к страшным последствиям. Жителей нашей страны некие умники пытаются убедить в том, что под воздействием микроволн в продуктах могут начать активное размножение бактерии. Ясность в этот вопрос внес врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Некоторые россияне всерьез встревожились из-за того, что в социальных сетях пишут: в таких популярных продуктах, как котлеты и другие полуфабрикаты, а также брокколи и картошка фри, при тепловой обработке в микроволновке происходят страшные процессы. Мол, в них начинают быстро размножаться опасные бактерии, а сама еда теряет свои полезные свойства.

Гинзбург призвал не верить интернетовским шарлатанам. Специалист подчеркнул, что все это выдумки, и микроволновка никоим образом не влияет на размножение бактерий в мясных и других продуктах.

Более того, эксперт подчеркнул, что такой способ разогревания пищи, наоборот, более щадящий. Лучше подогреть блюдо в микроволновке, чем отправлять его на сковороду и снова жарить с маслом. Повторная жарка способствует выработке канцерогенов, так что лучше делать выбор в пользу микроволновки.

К слову, ранее стало известно, почему хлеб нельзя хранить в холодильнике.

Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник

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