Мясников назвал три состаривающие организм привычки

Мясников назвал три состаривающие организм привычки
Александр Мясников. Фото: Vadim Tarakanov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Тело стареет преждевременно

Российский телеведущий Александр Мясников для многих россиян является рупором здорового образа жизни. В свои 70 лет он выглядит великолепно и делится секретами. Его передачи ждут с нетерпением, а за его советами охотятся в интернете. 

Недавно теледоктор открыл поклонникам глаза еще на один немаловажный фактор жизни, который буквально сокращает ее раньше времени. Речь идет о трех вредных привычках, которые старят организм. Сам ведущий давным-давно исключил это из своей жизни. 

Оказывается, речь идет даже о куда более вредных привычках, чем даже курение и употребление алкоголя. Мясников отметил, что больше всего организму вредят психологические проблемы, которые буквально дестабилизируют человека и выводят организм из баланса. 

"Первая привычка, которая разрушает здоровье, – сидеть на попе ровно. Вторая – подвергаться унынию. И третья – относиться к вещам избыточно серьезно", – заявил в свежем интервью Мясников. 

Ведущий добавил, что в жизни полезно быть фаталистом и не расстраиваться из-за того, на что вы никак не можете повлиять. Это лишь выведет ваш организм из строя. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что эксперты нашли предотвращающий старение продукт. Он легкодоступен и растет во многих лесах. 

Источник: Lenta.ru ✓ Надежный источник
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