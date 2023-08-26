Лолита поделилась секретной "диетой"

Лолита поделилась секретной "диетой"
Лолита Милявская. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певица записала ролик

Популярная российская певица, актриса и телеведущая Лолита Милявская, привыкшая эпатировать публику, поиронизировала над людьми, соблюдающими диету.

Звезда эстрады записала видеоролик для поклонников и рассказала в социальных сетях, как ей приходится питаться на съемках. Артистка показала публике свой скромный рацион.

Лолита Милявская подчеркнула, что многим звездам приходится на работе употреблять невскую пищу, подобно людям, соблюдающим диету. Обед певицы, к слову, состоял из макарон, котлет и салата.

По словам артистки, котлеты оказались довольно жесткими. Она также намекнула, что макароны тоже пришлись не по вкусу.

"Жрать захочешь – все съешь",

 -посмеялась Лолита Милявская, отправив привет людям на диете. Ранее она нашла чудесное копеечной средство для молодости и красоты.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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