"Помолодело кладбище": Лолита задумалась о смерти накануне 60-летия

Для артистки нет табуированных тем

Многие звезды шоу-бизнеса отказываются смотреть правде в лицо, и, жеманничают, притворяясь, будто только что разменяли третий десяток. Однако, есть и те, кто не только трезво и безболезненно воспринимает его, но и готов открыто о цифрах в паспорте поговорить. Именно ко второй категории и относится певица Лолита Милявская.



На музыкальном фестивале VK FEST, проходившем в Москве, артистка пообщалось с журналистами Пятого канала. В общении она затронула столь пугающую многих экзистенциальную тематику.

Исполнительница из кинофильма "Москва слезам не верит" пела о том, что у природы нет плохой погоды. Также и Лолита уверена, что плохого возраста не бывает: в молодости набиваешь шишки, в зрелости наслаждаешься жизнью. Именно поэтому артистка, которая вот-вот отметит свое 60-летие благодарна судьбе за то, что дышит.

"Помолодело кладбище, и многим уже не будет столько, сколько мне. После этого осознания ты испытываешь совсем другое чувство. Ты думаешь, какое счастье, что жив и у тебя эта старость есть", – поделилась артистка.



Уделила пару слов Лолита и критикам, которые поливают человека грязью лишь за значительную цифру в паспорте. Они, утверждает Лолита, глубоко несчастны. Пытаются при помощи оскорблений отвлечься от душевной пустоты и нереализованности.



К слову, к злословцам обратился и муж Таисии Повалий: на его жену набросились из-за того, что она заговорила на украинском.

