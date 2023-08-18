Лолита рассказала о судьбе живущей в Болгарии взрослой дочери

Как живет окончившая ВУЗ дочь звезды

Еве – единственной дочери Лолиты Милявской – в ноябре исполнится уже 25 лет. О судьбе взрослой наследницы певица рассказала в эксклюзивном интервью "Утро.ру" на "Фестивале МУЗ-ТВ. Первоклассный МузОН" в концертном зале "Москва" (телеверсия шоу выйдет в эфире МУЗ-ТВ 1 сентября в 18:30).

"Ева с бабушкой живут в Болгарии, – рассказала певица. – Я с ней постоянно на связи, и, судя по тому что она мне рассказывает по телефону, у нее все в порядке. Скоро поеду ее навещать, посмотрю, чем мой ребенок занят".

В 2018 году дочь артистки успешно окончила школу и поступила в Варшавский университет на филологический факультет, филиал которого был в Киеве. А теперь и учеба в ВУЗе позади. Ева показала блестящие результаты! "Пока, правда, работы у нее нет, потому что мы связаны с языками, – говорит Лолита. – А в Болгарии найти что-то по этому профилю сложно".

По словам Лолиты, единственная дочь очень хочет иметь отношение к журналистике, связанной с клоунадом и цирком. "Она владеет такой информацией, которая у меня в жизни бы не уложилась в голове, – радуется певица. – Сейчас у нее такой период пчелы, когда она собирает информацию об артистах, про цирки, про режиссеров".

Кстати, саму Лолиту часто считают клоунессой. "А я этим даже горжусь, – как-то заметила она. – Ведь заставить рассмеяться, тем более нашего сентиментального зрителя, куда труднее, чем – плакать. В цирке у нас были Юрий Никулин, Карандаш, Леонид Енгибаров, и если тебя когда-нибудь поставят в один ряд с ними, это будет дорогого стоить".