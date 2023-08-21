Певец Данко рассказал о кознях Лолиты после расставания

Композитор предполагает, что бывшая избранница ему мстит

Иногда в мире шоу-бизнеса возникают неожиданные и необычные пары. Пожалуй, к числу таких можно отнести союз Лолиты Милявской и Александра Фадеева, известного под псевдонимом Данко. Не секрет, что когда-то артисты крутили роман. Однако отношения рухнули так же бурно, как и протекали.

Если сегодня Лолита может похвастаться невероятным успехом и востребованностью, то у ее бывшего возлюбленного карьера складывается не так радужно. Певец Данко не скрывает, что его не балуют приглашениями в популярные телевизионные шоу. По мнению артиста, такая ситуация может быть результатом мести его экс-избранницы.

Фадеев предположил, что Милявская, возможно, мешает его карьере. Как напомнил певец Данко, Лолита "имеет вес" в программе "Маска" и может похвастаться связами. По мнению артиста, бывшая избранница может быть обижена на него из-за некрасивого расставания и отыгрываться таким образом.

"А вы спросите у организаторов этих шоу. Может, это происки Лолиты, не знаю", – рассказал о кознях Лолиты певец Данко.

Финал бурного романа оказался далеко не сказочным. По словам Данко, бывшая возлюбленная считала мужчину слабохарактерным. Поведение избранника буквально приводило певицу в бешенство.

Ранее "Утро.ру" писало, что Лолита нашла чудесное копеечной средство для молодости и красоты. Певица раскрыла рецепт действенного ухода собой.