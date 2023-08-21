Певец Данко рассказал о кознях Лолиты после расставания

Певец Данко рассказал о кознях Лолиты после расставания
Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Композитор предполагает, что бывшая избранница ему мстит

Иногда в мире шоу-бизнеса возникают неожиданные и необычные пары. Пожалуй, к числу таких можно отнести союз Лолиты Милявской и Александра Фадеева, известного под псевдонимом Данко. Не секрет, что когда-то артисты крутили роман. Однако отношения рухнули так же бурно, как и протекали.

Если сегодня Лолита может похвастаться невероятным успехом и востребованностью, то у ее бывшего возлюбленного карьера складывается не так радужно. Певец Данко не скрывает, что его не балуют приглашениями в популярные телевизионные шоу. По мнению артиста, такая ситуация может быть результатом мести его экс-избранницы.

Фадеев предположил, что Милявская, возможно, мешает его карьере. Как напомнил певец Данко, Лолита "имеет вес" в программе "Маска" и может похвастаться связами. По мнению артиста, бывшая избранница может быть обижена на него из-за некрасивого расставания и отыгрываться таким образом.

"А вы спросите у организаторов этих шоу. Может, это происки Лолиты, не знаю", – рассказал о кознях Лолиты певец Данко.

Финал бурного романа оказался далеко не сказочным. По словам Данко, бывшая возлюбленная считала мужчину слабохарактерным. Поведение избранника буквально приводило певицу в бешенство.

Ранее "Утро.ру" писало, что Лолита нашла чудесное копеечной средство для молодости и красоты. Певица раскрыла рецепт действенного ухода собой.

Фоторепортаж
Лолита Милявская и Лена Ленина станут дряхлым "Тату"
+
Источник: Леди Mail.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Не испугались: два лидера в Европе отвернулись от США

Некоторые готовы отстаивать правду

Германия нанесла подлый удар по владельцам иномарок

Введены серьезные ограничения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей