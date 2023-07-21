"Счастья нет": Виторган намекнул на расставание с Нинидзе

Актер процитировал слова великого поэта

Бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган, судя по всему, решил поиздеваться над журналистами. Он то и дело публикует в своем личном блоге снимки, сопровождаемые философскими изречениями.

Однако, как только общественность, приняв это за заявление о проблемах в личной жизни, начинает сочувствовать актеру, он с остервенелым удовольствием эти слова опровергает, заявляя, что у них с Нино Нинидзе все отлично.



Вот и в этот раз Максим Виторган выставил в своем блоге кадр с Нино Нинидзе, приурочив это к премьере ее песни и клипа. Однако, так поступили и многие другие столичные знаменитости. А вот Максим сразу же за этим слайдом он разместил и другой: апатичный, отреченный и донельзя печальный.

"На счете счастья нет, коль ни покоя нет, ни воли", – изрек он переделанную строку А.С. Пушкина под снимком заросшего озера.

Из этой публикации многие могут сделать вывод, что тем самым Максим Виторган намекнул на расставание с Нино Нинидзе. Ведь и сама девушка в клипе снимала с пальца кольцо и, глядя в камеру, заявляла о том, что ей пора уходить...

Впрочем, велика вероятность того, что Максим по старой доброй традиции будет до последнего молчать, а затем, взорвавшись, опять успокоит всех, кто волнуется о его личной жизни.



К слову, недавно стало известно о проблемах в жизни и отца Максима Виторгана: пожилой мужчина взмолился о том, что нуждается в помощи.

