Покинувший Россию Виторган срочно нуждается в помощи

Покинувший Россию Виторган срочно нуждается в помощи
Эммануил Виторган. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер оставил объявление в социальной сети

83-летний Эммануил Виторган вместе с женой и детьми проводит время в Юрмале. Артист улетел в Латвию несколько недель назад. Там он живет в собственном особняке. Правда, отдохнуть с комфортном актер не может из-за необходимости уделять отпрыскам много внимания. 

Виторган оставил в популярной соцсети объявление, в котором дал понять: он срочно нуждается в помощи. Артист рассказал, что ищет женщину, которая будет присматривать за его пятилетней дочерью Этель и трехлетней дочерью Кларой. Помощнице выделят спальное место, ведь на участке она должна будет провести оставшееся лето. Эммануил Гедеонович пообещал платить няне, давать ей выходные и бесплатно кормить. 

Интернет-пользователи, которые прочитали объявление Виторгана, выразили удивление. Они заметили, что артист регулярно ищет нянь. Кто-то из поклонников предположил, что частый поиск помощник обусловлен жесткими требованиями со стороны актера. 

Ранее стало известно о финансовых проблемах у Эммануила Виторгана. Якобы артист погряз в долгах, поэтому жить на широкую ногу, как раньше, уже, к сожалению, не может. Подробнее об этом писало "Утро.ру". 

Источник: Киноафиша ✓ Надежный источник
новости партнеров

Очнулась на полу: ведущую российского ТВ жестоко избил украинский возлюбленный

Звезда в ужасе от произошедшего

Курс рубля нанесет удар по простым россиянам – эксперты

Рост цен ожидают уже к концу июля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей