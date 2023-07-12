Покинувший Россию Виторган срочно нуждается в помощи

Актер оставил объявление в социальной сети

83-летний Эммануил Виторган вместе с женой и детьми проводит время в Юрмале. Артист улетел в Латвию несколько недель назад. Там он живет в собственном особняке. Правда, отдохнуть с комфортном актер не может из-за необходимости уделять отпрыскам много внимания.

Виторган оставил в популярной соцсети объявление, в котором дал понять: он срочно нуждается в помощи. Артист рассказал, что ищет женщину, которая будет присматривать за его пятилетней дочерью Этель и трехлетней дочерью Кларой. Помощнице выделят спальное место, ведь на участке она должна будет провести оставшееся лето. Эммануил Гедеонович пообещал платить няне, давать ей выходные и бесплатно кормить.

Интернет-пользователи, которые прочитали объявление Виторгана, выразили удивление. Они заметили, что артист регулярно ищет нянь. Кто-то из поклонников предположил, что частый поиск помощник обусловлен жесткими требованиями со стороны актера.

Ранее стало известно о финансовых проблемах у Эммануила Виторгана. Якобы артист погряз в долгах, поэтому жить на широкую ногу, как раньше, уже, к сожалению, не может. Подробнее об этом писало "Утро.ру".