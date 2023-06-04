Виторган влез в огромные долги

Виторган влез в огромные долги
Эммануил Виторган. Фото: t.me/EGonline
Прежний уровень жизни режиссер обеспечить себе не в состоянии

Эммануил Виторган, как оказалось, переживает огромные финансовые проблемы. Вместе с супругой залез в гигантские долги для сохранения прежнего уровня жизни. Чтобы оплатить аренду собственного трехэтажного особняка в центре столицы, пара начала занимать средства у друзей.

В этом особняке они устраивают творческие вечера с именитыми персонами. Однако даже прибыль в таких мероприятиях не покрывает космических расходов.

Ирина Млодик, супруга режиссера, призналась, что не желает говорить на эту тему. Однако иного выхода, кроме как занять у близких, не нашли. К тому же, Эммануил начал испытывать проблемы со здоровьем – недавно перенес срочную операцию.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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