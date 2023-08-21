Лолита нашла чудесное копеечной средство для молодости и красоты

Певица дала рецепт действенного ухода собой

Лолита – одна из немногих певиц, которая не скрывает, что прибегает к услугам пластического хирурга.

"Все, что я делаю с собой, это необходимость, которая нужна каждой женщине, связанной со сценой, – пояснила певица. – Я подрезала подбородок, потому что он провисает, и от вокала, в том числе, потому что мышцы слабеют. И раз в семь-восемь лет делаю глаза, потому что от постоянного макияжа оттопыриваются веки".

"Все мои операция делает пластический хирург Андрей Искорнев, к которому обращаются многие известные люди, но после операций которого не видно, что тебе что-то делали", – заметила 59-летняя звезда за кулисами "Фестиваля МУЗ-ТВ. Первоклассный МузОН" (телеверсия шоу выйдет в эфире МУЗ-ТВ 1 сентября в 18:30).

Рассказала она и про чудесное копеечное средство, которое ее помогает поддерживать красоту. "Янтарная кислота, которая есть в любой аптеке, помогает и от похмелья, и для сохранения молодости", – поделилась певица.

Действительно, как говорят врачи, янтарная кислота уменьшает вред свободных радикалов, вызывающих реакции окисления, замедляет старение, способствует бережному восстановлению организма в тяжелых условиях, улучшает клеточное дыхание в мышцах, используется для восстановления кожи.