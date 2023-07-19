Харламов жестко отомстил купающейся в любви Асмус

Харламов жестко отомстил купающейся в любви Асмус
Гарик Харламов и Кристина Асмус. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Юморист отправился на отдых с нынешней возлюбленной

Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус наделал много шума. В большей степени это произошло потому, что несколько месяцев подряд бывшие возлюбленные изводили друг друга ссорами из-за совместного особняка.

Однако, даже теперь, когда все скандалы, казалось бы, позади, а сами Кристина и Гарик уже давно счастливы в объятьях новых партнеров, общественность до сих пор уверена, что каждая публикация артистов в соцсетях – лишь шанс уколоть друг друга.

Вот и теперь, когда сияющий Гарик Харламов разместил в своем блоге смешное видео, на котором обнимает Екатерину Ковальчук, не все из подписчиков смогли просто порадоваться за юмориста. Кто-то счел, что он жестоко отомстил Кристине Асмус снимком с новой пассией, иные же вновь сравнили девушек между собой, подчеркнув их поразительное сходство.


"Мы с Катериной желаем всем хорошего вечера", – обратился к пользователям Сети шоумен.

Впрочем, разве есть разница в том, похожи ли друг на друга Кристина Асмус и его нынешняя возлюбленная, если рядом с новой девушкой юморист генерирует лишь счастье и позитив? А его подписчики артиста замечают невооруженным взглядом, как и родительница Гарика Харламова, которая уже неоднократно подчеркивала как сильно довольна выбором сына.

К слову, повод уколоть Кристину Асмус у Гарика Харламова действительно был, ведь Роману Евдокимову блондинка совсем недавно презентовала баснословно дорогой подарок: гитару, на которой оставил свою роспись бас-гитарист группы Nirvana. И, уверены многие, о таком романтичном подарке и Гарику Харламову даже мечтать не приходилось.

Источник: Starhit ✓ Надежный источник
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