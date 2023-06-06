Харламов пережил страшное унижение от Асмус

Харламов пережил страшное унижение от Асмус
Гарик Харламов. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Шоумен все не может забыть бывшую

Актриса Кристина Асмус перед всем залом после спектакля решила поздравить с днем рождения своего возлюбленного Романа Евдокимова с днем рождения, вручив тому гитару. Подарок оказался памятным: струнный инструмент принадлежал сооснователю американской рок-группы "Нирвана".

Растроганный Роман рухнул на колени перед аудиторией, признавшись своей музе в любви. Медиа обратили внимание, что такая романтика и не снилась бывшему супругу Кристины Гарику Харламову.

Пару лет назад Асмус решила променять обеспеченную жизнь с резидентом "Камеди" в особняке на Рублевском шоссе (где она жила, кстати, после развода с супругом на птичьих правах) на любовь с коллегой по сцене Романом Евдокимовым – оба выступает в театре имени Ермоловой. Роман на шесть лет моложе возлюбленной.

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