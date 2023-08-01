Боня раскрыла истинную причину расставания с ирландским миллиардером

По словам звезды, именно она стала инициатором разрыва

В свои 43 года Виктория Боня ни разу не состояла в официальном браке. Однако по-настоящему серьезные романтические отношения в жизни экс-звезды "Дома-2" были. Так, она около семи лет прожила с ирландским миллиардером Александром Смерфитом.

Влюбленные не спешили регистрировать отношения, даже когда стали родителями. Их общая дочь, Анджелина Летиция, появилась на свет в 2012 году. А когда наследнице исполнилось пять, Боня и Смерфит расстались. Им удалось разойтись мирно и не выносить сор из избы. Поэтому подробности разрыва во многом так и остались загадкой для публики.

Накануне Виктория Боня приоткрыла завесу тайны. Знаменитость поделилась истинной причиной расставания с ирландским миллиардером. Брюнетка рассказала, что для нее было важно, чтобы отношения развивались гармонично. Кроме того, она хотела стать мамой во второй раз. А когда Боня поняла, что в отношениях со Смерфитом всего этого у нее не будет, то решилась уйти.

Экс-звезда "Дома-2" раскрыла, что пока не встретила мужчину, с которым ей бы захотелось провести всю жизнь. Поэтому, по словам Виктории, все свои романы она заканчивала первой. Телеведущая не привыкла держаться за отношения, так как убеждена, что замуж нужно выходить только за достойного человека.

"Если мужчина говорит больше, чем собой представляет, то я легко отказываюсь от этих отношений", – рассказала Виктория Боня.

Впрочем, торопиться знаменитости, очевидно, некуда. Она наверняка имеет немало ухажеров и воздыхателей, ведь роскошно выглядит в свои 43 года. Ранее "Утро.ру" писало, что Виктория Боня восхитила идеальным телом и раскрыла секрет стройной фигуры.