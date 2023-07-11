Готовить не нужно: Боня раскрыла секрет идеальной фигуры

Звезда восхитила идеальным телом

Российская ведущая, модель и блогер Виктория Боня в свои 43 года выглядит великолепно, что заметно всем. Своей красотой и грацией она обязана правильному образу жизни, активностям и чистому сознанию, которое регулярно практикует.

Звезда шоу "Дом-2" делится секретами красоты в своем блоге и регулярно демонстрирует подтянутое тело. На днях Виктория Боня показала видео с результатами двухнедельного сыроедения. Оказывается, готовить еду не нужно. Такой метод помогает очиститься и подтянуться.

На кадрах Боня предстала в синем костюме с глубоким декольте, демонстрирующем ее подтянутую грудь и плоский живот. Ведущая отметила, что отказ от обработанной пищи очень благотворно сказался на ней. Боня сразу увидела перемены в своем теле. Сейчас она ест только фрукты, овощи, орехи, семена и все в таком роде.

"Должна сказать, что сыроедение работает! Уже вижу рельеф и плоский живот... А всего прошло 2 недели", – отметила Виктория.

Напомним, Виктория Боня часто занимается спортом, путешествует и использует духовные практики. За последнее время и без того великолепно выглядевшая звезда заметно преобразилась. Она остригла каре и похудела.