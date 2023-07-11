Готовить не нужно: Боня раскрыла секрет идеальной фигуры

Готовить не нужно: Боня раскрыла секрет идеальной фигуры
Виктория Боня. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ Globallookpress.com
Звезда восхитила идеальным телом

Российская ведущая, модель и блогер Виктория Боня в свои 43 года выглядит великолепно, что заметно всем. Своей красотой и грацией она обязана правильному образу жизни, активностям и чистому сознанию, которое регулярно практикует. 

Звезда шоу "Дом-2" делится секретами красоты в своем блоге и регулярно демонстрирует подтянутое тело. На днях Виктория Боня показала видео с результатами двухнедельного сыроедения. Оказывается, готовить еду не нужно. Такой метод помогает очиститься и подтянуться.

На кадрах Боня предстала в синем костюме с глубоким декольте, демонстрирующем ее подтянутую грудь и плоский живот. Ведущая отметила, что отказ от обработанной пищи очень благотворно сказался на ней. Боня сразу увидела перемены в своем теле. Сейчас она ест только фрукты, овощи, орехи, семена и все в таком роде.

"Должна сказать, что сыроедение работает! Уже вижу рельеф и плоский живот... А всего прошло 2 недели", – отметила Виктория. 

Виктория Боня. Фото: соцсети

Напомним, Виктория Боня часто занимается спортом, путешествует и использует духовные практики. За последнее время и без того великолепно выглядевшая звезда заметно преобразилась. Она остригла каре и похудела.

Фоторепортаж
Боня родила миллионеру Анджелину
Источник: The Voice ✓ Надежный источник
новости партнеров

Россиян готовят к худшему: цены на продукты снова взлетят

На все повлияет нестабильное положение российской валюты на международном рынке

"Получит еще больше": глава НАТО пригрозил Путину

В блоке готовятся к важному решению

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей