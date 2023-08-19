Бритни Спирc призналась в расставании с мужем

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Знаменитая американская певица Бритни Спирc была настоящим кумиром для многих миллионов зрителей во всех странах. К сожалению, судьба артистки сложилась не лучшим образом. После серьезной болезни и проблем с опекунами звезда столкнулась с личной трагедией.
Артистка рассказала, что ей пришлось расстаться с супругом Сэмом Асгари. Отношения пары зашли в тупик, и бывшие влюбленные решили пойти своими дорогами.
Печальную новость Бритни Спирc сопроводила весьма странным видео. На нем она устроила зажигательные танцы, которые стали своего рода ее визитной карточкой в последнее время.
В социальных сетях недоумевают: возможно, такие странные танцы являются некими ритуальными движениями, символизирующими развод. Пляски певицы публикуют журналисты "Пятого канала".
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