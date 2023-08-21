Как у мужа Натали: опасная болезнь лишила голоса Лолиту Милявскую

Артистка не следила за собой

Российская певица Лолита Милявская всегда была трудолюбивой и работала на износ, не жалея себя. В результате такие действия привели ее к опасной болезни. Об этом артистка рассказала в своем телеграм-канале.

Как выяснилось, Лолита подозревает у себя ковид, то же самое заболевание, которым болел за два года до смерти муж певицы Натали. Кроме того, у нее возможно еще и бронхит, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Артистка призналась, что ей очень трудно разговаривать с больным горлом, но работать приходится. Фактически она лишена голоса, главного своего инструмента. Лолита уже вынужденно отработала сегодня и готовится к следующему рабочему дню, сообщает телеканал "360".

"Говорят, опять ходит этот вирус проклятущий. Но те, кто переболел, и у кого прививка, у тех проходит легко, как у меня. Без температуры, но с бронхитом", – предупредила Лолита хрипящим голосом.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что униженная Лолита Милявская в интервью журналистам рассказала о кастрации. Оказывается, когда Лолите было 25 лет, ее вокальные данные оставляли желать лучшего, и из-за этого у нее постоянно были проблемы.