Продлевают молодость: врач раскрыл секретную пользу субпродуктов

Продлевают молодость: врач раскрыл секретную пользу субпродуктов
Печень. Фото: "Утро.ру"
Эти ценные продукты стоят дешево

Многие ищут секреты красоты и стараются всеми силами продлить себе молодость, но даже не подозревают, что способы продлить себе здоровье и жизнь совсем рядом. 

Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала, что в таких субпродуктах как печень, сердечки и лапки, содержится огромное количество полезных веществ. Кроме того, все эти продукты стоят весьма дешево, что делает их еще более привлекательными. 

По словам медика, в этих субпродуктах содержится источник молодости и красоты – биотин. Этот микроэлемент ускоряет регенерацию клеток, восстанавливает эпидермис и обладает защитными свойствами для организма. 

Кроме того, биотин – основа структуры наших волос, так как участвует в синтезе кератина, главного структурного компонента волоса. Для любой женщины это обеспечивает красоту и продление молодости. 

Кроме того, субпродукты являются основным источником коллагена. Огромное количество этого вещества содержится в куриных лапках. Этот продукт поддерживает хорошее состояние кожи, костей, хрящей и сухожилий, а также укрепляет сухожилия и ногти.

Ранее "Утро.ру" писало о том, почему обязательно нужно чистить зубы перед сном. Врач предупредил об опасности в противном случае. 

Источник: Kubnews ✓ Надежный источник
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